台灣早餐選擇多，速食店、超商，還有眾多的早餐店。有網友發文表示，最近發現早餐店與速食店的價差不到8元，是不是到了「黃金交叉了」，也讓他擔憂「認為會引發全台早餐店金融風暴」。

網友在《PTT》發文提問，「早餐店漢堡是不是要跟麥當勞早餐黃金交叉了？」，他分析，「早餐店豬肉漢堡+蛋從25漲到一顆40，大冰奶20，40+20=60」，而麥當勞豬肉滿福堡套餐不含薯餅65漲到68，原PO表示，「早餐店漢堡套餐相較麥當勞只差8塊」，他擔憂，「再過幾年這樣的組合可能早餐店價格就超越麥當勞了」，並認為會引發全台早餐店金融風暴。

文章引網友討論，不少網友贊同早餐店越來越貴，「我這邊早餐店之貴的，一個牛肉漢堡7、80」、「我這漢堡55飲料25」，也有網友表示，「麥當勞安全多了，早餐店那品質你敢吃」、「麥豬肉蛋滿福堡屌打」、「如果價錢差不多我選擇吃麥當勞」、「等麥當勞開始賣蛋餅，早餐店就差不多該關了」。

另外，有人認為跟早餐店便宜又有人情味，「麥當勞一個薯餅32元，而且超小」、「我這邊早餐還是30＋20」、「等麥當勞進門喊：早安帥哥，我們再來說」。

(中時電子報)