公平交易委員會今天召開委員會議決議，有關國泰航空申報擬與香港快運結合一案，依公平交易法第13條第1項規定，不禁止其結合。

國泰航空為香港國際機場為樞紐航空公司，提供定期往來亞洲、北美洲、澳洲和非洲等超過200個目的地航空運輸服務；而香港快運以香港國際機場為樞紐低成本航空公司，提供亞洲28個目的地航空運輸服務。

因國泰航空107年度在台灣與珠江三角洲區域間國際航空運輸服務市場占有率超過四分之一，且參與結合事業在結合行為完成後合併市占率將超過三分之一，依法提出結合申報。

公平會指出，參與結合事業於「臺灣與香港、澳門、深圳三航點間國際航空運輸服務市場」具有水平競爭關係，結合後國泰航空市場占有率僅增加2.49％。結合改變市場結構或限制競爭效果應屬有限。

公平會也說，因國泰航空與香港快運營運及商業模式互補，結合將使參與結合事業在結合後具備較完整產品線，形成範疇經濟，並得透過資源共享增強各自競爭力、提升航空運輸服務整體效率，台灣旅客可望享有較低廉費用、較高便利性及服務品質，爰認本案結合整體經濟利益大於限制競爭不利益，依公平交易法第13條第1項規定，不禁止其結合。

(中時 )