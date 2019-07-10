演出《加油！金順》、《Monster》等夯劇闖出高知名度的「溫暖男神」姜至奐，驚爆涉嫌性侵、性騷兩名女性工作人員，昨(7/9)晚在自家遭警方緊急逮捕，其中一名受害人今出面受訪，道出驚恐的過程，表示自己醒來驚見姜至奐正對另一名被害人下手，自己則衣衫不整，疑似已遭魔爪，為此崩潰不已。

姜至奐捲性醜聞震驚各界，其中一名受害人今接受韓媒採訪，試著還原案發過程，表示當天是跟姜至奐一同參加公司聚會，結束後她與另一名女同事受邀到姜至奐家喝酒續攤，當晚喝多了便留宿姜家，沒想到趁兩人睡覺時，姜至奐疑似性侵其中一女又性騷另一人，警方則表示，其中一名受害女性於晚間9點41分傳簡訊給友人求救，表示自己在關在姜至奐家，請求幫忙報警，警方收到報案訊息後，1小時內趕到姜家，破門將兩女救出。

該受害女受訪時表示，自己從酒醉中悠悠轉醒，迷濛中轉頭看見姜至奐正試圖對另一個女人犯案(性侵)，她當場驚駭失聲尖叫，男方因此停下動作，接著受害女子才發現自己衣衫不整，懷疑自己先一步遭毒手，被性侵得逞，而對於整起事件，今下午姜至奐所屬經紀公司也出面表示「會誠實接受調查」，在真相水落石出之前，宣布姜至奐停工，行程全部取消。

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(中時電子報)