高雄市長韓國瑜網路直播，談論毒品問題的嚴重性。（本報系資料照片）

高雄市長韓國瑜下午與市民有約，預定在17:30網路直播，他想讓大家多了解一下毒品問題的嚴重性，以及聊聊最近發生的一些事情。據最新消息，韓國瑜表示，累的時候記得休息一下再出發，網路直播時間延至17:50開始。

日前在國民黨總統初選第二場國政願景發表會時，韓國瑜曾論述反毒立場強調，反毒是個態度，現在暑假來臨，他很擔心毒品已經全面漫延，而且全面攻陷學校，從市區到郊區學校，甚至攻到原住原住民的地區，毒品氾濫對台灣將來真的是動搖國本。

所以，他覺得反毒是一個決心問題，希望中央跟地方政府能夠聯手，因為很多要反毒工作，以高雄市政府一己之力是做不到，例如阻絕境外，這就需要海關海巡署的配合，例如查緝，需要檢察官的專業，這些市政府都沒有辦法做，但是毒品的氾濫絕對不能繼續，一定要讓台灣變成一個無毒的國家，所以他特別把寶貴的時間用來論述一下，也代表他對毒品氾濫的憂心。

(中時電子報)