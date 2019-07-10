學習營集合新北市28所雙語實驗課程學校及25位外師，規畫各式營隊。(吳亮賢翻攝)

營隊藉由活潑有趣的課程，讓孩子在生活情境中自然運用英語。(吳亮賢翻攝)

新北市108年度國小夏令雙語學習營，7月起分別在淡水國小、文聖國小、北大國小、瑞芳國小及英速魔法學院5大校區，展開為期2到4週的營隊，共集結56位外師，提供近兩2000位國小四至六年級學生體驗全英語浸潤式遊學課程，另外更免費提供148位低收入戶及弱勢家庭學生參加，達成育樂與學習雙贏的加乘效果。

夏令雙語學習營課程，集合新北市28所雙語實驗課程學校及25位外師，規劃「陽光派對雙語營」、「海洋生態雙語營」、「地球與我雙語營」、「夢幻假期雙語營」、「奧妙感官雙語營」、「野餐樂活雙語營」及「夏日派對雙語營」等不同主題營隊。

營隊結合雙語CLIL(學科內容與語言整合學習)理念，讓孩子在生活情境中自然運用英語，此外英速魔法學院也有5天4夜的英語營隊體驗課程，讓學生不用出國，就能享受宛如「出國遊學」的真實體驗，使學生在自然的情境中開口說英語。

來自美國加州，任教於鷺江國小的外師Mr. Darcy Lopéz表示，在新北市會集結不同國家的老師一起設計雙語學習營，每月有一次的共同備課，激盪創新教學方式，這次設計的課程以循序漸進方式，引導學生聽、說、讀、寫的能力，課程設計的重點在培養學生創造、探索的能力，幫助學生建立良好的英語學習經驗。

有學長家長指出，平常都要忙著工作，暑假期間沒辦法帶孩子出遊，而且暑假補英文或參加活動也都要花不少錢，新北市辦的雙語營隊讓低收入戶及弱勢學生可以免費參加營隊，孩子學得很開心。

教育局表示，不管是雙語夏令營或是英速魔法學院，家長和學生都反映熱烈、場場爆滿，國小雙語學習營隊藉由外籍英語教師讓孩子進行英語遊學體驗，增進學生英語口語表達能力，以培養孩子學習英語的興趣與信心。

(中時 )