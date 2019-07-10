苗栗縣第一選區海線立委目前僅國民黨籍現任立委陳超明尋求連任，其他政黨人選混沌不明之際，行政院中部辦公室副執行長吳宜臻的子弟兵朱哲成近日動作頻頻，讓原本「西線無戰事」的海線選情有了變化，朱哲成10日受訪表示，自己的參選意願強烈，仍在選區努力中，不排除接受任何整合或協調。

30歲的朱哲成曾參與多場公民運動及社會運動，自2014年起投入政治工作，歷任吳宜臻國會助理、行政院中辦副執行長室祕書等職務，去年也曾加入台南市長黃偉哲競選辦公室協助選戰事務，朱哲成說，雖然自己是基隆人，但在苗栗已默默耕耘多年，對苗栗比家鄉還熟悉。

朱哲成觀察海線立委還有很大的發揮空間，他指出，從政生涯超過一半的時間都跟隨吳宜臻南北跑透透，待在苗栗的時間最久，有了感情也多了使命感，親身觀察研究苗栗在交通、農業、產業等問題，他強調投入選戰不會「一意孤行」，了解地方最真切的需求後，將傾向以無黨籍身分宣布參選，並提出完整政見主軸。

吳宜臻表示，子弟兵朱哲成過去曾協助文宣及新聞聯絡，目前黨中央對地方人選還拿不出方向，加上考量時代力量崛起，綠營在海線不能拱手讓人，與朱商量後發現他的意願很高，選戰不等人於是先行布局。吳強調，自己從未被徵詢選立委之事，也未主動參選，海線不在規畫中，山線若黨中央需要，屆時再評估。

(中時 )