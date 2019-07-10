根據農委會統計，今年1月1日迄今，我芒果輸日只有564噸，但有媒體昨報導時稱芒果輸日超過4000噸，產值超過10億。對此，知名農業部落客Lin Bay好油表示，該媒體把芒果輸日數量，膨脹快10倍，這樣算不算假新聞?

Lin Bay好油在臉書發文表示，昨天三立上了一則新聞，說芒果輸日超過4024噸，產值超過10億，「看到這個新聞我就覺得很怪，過去輸日的巔峰是1500噸，但這幾年大約剩下500噸附近，輸日有沒有可能爆炸性的成長？絕對不可能」。

他說，芒果輸日是很穩定的狀況，是依照預期的訂單來做，能做日本線的就固定是那幾家貿易商，能做蒸熱的就是那三家廠商，不可能有爆炸性的成長，那怎麼可能，這是作為一個業者直覺式的認知，但事實是怎麼樣，還是要看實際的數據跟資料。

經他查農委會蔬果產銷資訊整合查詢系統，發現今年1月1日至今芒果出口到日本的數量是564噸，只有564噸怎麼有辦法說成4024公噸呢?農委會的網站看不到產值，調查關務署資料目前1~6月出口到日本的芒果產值為1億元整。三立自己把數量膨脹10倍耶！這樣算不算假新聞?

他表示，看這個農委會的統計資料的時候，他看到一件很特別的事情，出口大陸數量竟2928公噸、香港971公噸，接近4000公噸，將近出口量的8成是去大陸；過去芒果出口一直以日本為主，慢慢變成日、中、韓三大，去年大陸、香港佔比約七成，今年已經來到八成，芒果也變得跟其他水果一樣，都依賴大陸市場。

(中時電子報)