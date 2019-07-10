好評不斷的陸劇《小女花不棄》8月將在中天、中視全台首播。由0負評女神林依晨、古裝劇專門戶張彬彬及實力派酒窩男神林柏宏領銜演出，故事主要講述「聖女」花不棄（林依晨飾）是唯一能打開碧羅天寶藏的關鍵人物，為多方勢力所覬覦，同時周旋在陳煜（張彬彬飾）和東方炻（林柏宏飾）之間的武俠愛情劇故事。劇情緊湊曲折，除了癡情單戀、苦情虐戀，更有粉紅泡泡瀰漫的甜蜜相戀，今年暑假必看強檔大戲，即將隆重上映。

林依晨（左）與張彬彬（右）。（圖／中天提供）

除了高顔值的張彬彬電翻一票迷妹，林柏宏在劇中演出可愛又霸道的東方炻也圈粉無數，天天追著花不棄死纏爛打，癡情形象深植人心。被問及覺得為什麼東方炻追不到花不棄，林柏宏笑回：「愛情裡面本來就沒有為什麼，這個問題我也一直很想問我自己。」他認為天時地利人和都很重要，如果花不棄在遇見陳煜前就先遇見東方炻，也許也會對這麼深情又投入的東方炻感到心動，「感情的世界本來就很難說的。」

《小女花不棄》的拍攝場景可看性十足，演員們甚至得在高溫的沙漠中穿戴厚重的頭套戲服演出，而林柏宏認為這是整部電視劇中最可愛的一個橋段。花不棄和東方炻兩人被困在沙漠中，看似輕鬆的在打情罵俏，實際上卻是在廣大的沙漠中迷路只能相依為命，不停的鬥嘴、捉弄對方，但又不能沒有彼此，林柏宏說：「我覺得那可能是東方炻這輩子最開心的回憶吧！」

《小女花不棄》中視、中天暑假強檔鉅獻。（圖／中天提供）

以《六弄咖啡館》拿下金馬獎最佳男配角獎的林柏宏，近幾年重心轉移到電影作品上，他表示各種類型的片子都會想參與，也想嘗試演出有心理疾病的角色、殺人犯或是超級英雄。今年以《小女花不棄》重返電視螢幕，林柏宏表示：「我很久沒有電視作品，所以非常非常期待用這個角色跟大家見面！」想看更多精彩的戲劇內容及演員們的精湛演出，敬請鎖定中視及中天娛樂台《小女花不棄》。

(中時電子報)