獨角仙屬「完全變態」的昆蟲，近年因人為開發破壞棲地，已愈來愈少見。（巫靜婷攝）

獨角仙成蟲，有角為雄性，無角為雌性，圖為雄性獨角仙。（巫靜婷攝）

國衛院採納生態專家建議，鋪設廢木屑與廢棄香菇太空包提高土壤腐植質含量，作為獨角仙幼蟲（雞母蟲）的食物來源。（巫靜婷攝）

國衛院獨角仙復育人員講解蟲體構造，幼兒園孩童看得目不轉睛。（巫靜婷攝）

營造獨角仙復育環境，國家衛生研究院去年運用生態資源建置野放棲地，占地約32公頃的院區，種植400到500棵獨角仙成蟲喜愛的光臘樹，部分院區不進行割草，減少人為干擾，保留自然原始環境，去年野放20隻獨角仙完成繁衍，近日出現第二代成蟲身影，復育人員為之欣喜。

國家衛生研究院總務室近年營造「次森林」自然環境，院區內禁用殺蟲劑，保留乾淨空間並建立生態多元性，國衛院指出，研究大樓旁草原及宿舍停車場旁人工造林區皆是友善復育環境，愈少人為破壞，愈能讓院區生態系更加豐富，圍繞獨角仙旁，長腳胡蜂、星天牛及黃斑椿象隨處可見。

總務室副專員張維全指出，獨角仙（台灣兜蟲）屬「完全變態」的昆蟲，幼蟲與成蟲的外表差很多，經歷卵、幼蟲、蛹、成蟲4個階段，從卵孵化成幼蟲，經過三齡階段到羽化為霸氣成蟲約要7至9個月時間，加上成蟲2至4個月壽命，剛好一年一期，幼蟲以朽木、腐爛植物質為食；成蟲則以樹木傷口處的汁液或熟透的水果為食。

張維全表示，院區內目前可觀察到10餘隻第二代成蟲，由於尚屬復育起步階段，想看到獨角仙是「可遇不可求」，由於國衛院為開放院區，為了讓獨角仙生生不息，呼籲民眾觀賞時「動眼勿動手」，預計5年後結合環境保育課程，成為竹南科學園區裡獨特的自然生態教室。

(中時 )