「2019新瓦屋板凳電影院」即將在13日開始，符合相關條件及有機會抽限量板凳。（莊旻靜攝）

進入第14年的新瓦屋板凳電影院即將「開張」，將在13日、20日放映4部電影，還有9項好康大放送，新竹縣長楊文科邀請大眾一起到新瓦屋看電影，有機會抽限量板凳，也大手拉小手「樂藝夏」。

集會堂電影院13日下午4點將放映溫馨動畫片「超人特攻隊2」，20日則放映「侏羅紀公園－殞落國度」；而板凳電影院則在13日晚上7點放映「水行俠」、20日則播放「馴龍高手3」，文化局長李猶龍表示，今年分為室內、戶外場次，適合全家大小共同欣賞。

此外，民眾集滿2場板凳電影院活動戳章、填線上問券，即可到服務台兌換限量摸彩券，有機會抽中僅有100張的板凳。而此次除了放映電影外，13日下午3點30分，在水稻田小劇場舞台還有「嘎嘎兒童藝術劇坊」上演新竹縣繪本《花甲歌舞劇團》，帶領民眾認識在地故事及風土民情。20日下午3點30分，則由身聲劇場演出結合戲劇、歌唱、器樂、面具等的《在大水之中》，演繹與土地的連結。

「2019新瓦屋板凳電影院」13日還有明星見面會，下午4點、5點、6點整點開場，喜歡「水行俠」也有與水中國王合影機會。開幕活動則在禾埕廣場主舞台，下午5點30分將有「Mr.＆ Mrs. Hakka」主唱曾仲瑋演出、玉米雞劇團上演《都是皮箱惹的禍》，還有主場的新瓦屋花鼓隊表演。

新竹縣桐花大使劉奕彤20日則將演出「桐花大使唱跳show」，入圍最佳客語歌手獎、最佳客語專輯獎的蕭迦勒也將表演，另外還有「好玩的劇團」演出《宇宙馬戲團》。此外，古風車巷弄室集13日、藝起玩美術市集20日都將登場，青農市集、13好市集、胖卡市集也將一起同樂。

(中時 )