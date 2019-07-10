美商迪士尼向經濟部智慧財產局申請註冊「Disney小公主蘇菲亞」商標，2017年獲准並公告，宜蘭立蕎服飾行提出異議，遭智財局判定不成立，智財法院今判智財局須撤銷迪士尼該商標。

美商迪士尼2013年5月起在台灣播放「小公主蘇菲亞」動畫，2015年11月向智財局申請註冊「Disney小公主蘇菲亞」商標，用於運動服飾等，2017年1月獲准並公告。

位於宜蘭三星的立蕎服飾行因為早在1982年、1997年間，向智財局申請註冊「蘇菲亞」、「Sophia蘇菲亞」等商標，用在成衣類別，朱姓負責人認為迪士尼「小公主蘇菲亞」商標已近似立蕎註冊的商標，因此向智財局提出異議，要求撤銷迪士尼該商標。

智財局認為，Sophia為常見女子名，且迪士尼商標還有皇冠、Disney、小公主等文字，因此整體近似程度低，一般消費者也較熟悉「小公主蘇菲亞」，立蕎使用該商標販賣商品的情形不明，應不會造成混淆誤認，因此應給迪士尼較大的保護，判定立蕎的異議不成立。

立蕎不服智財局判定，向經濟部訴願遭駁回，改以智財局為被告，向智財法院提出「商標異議」行政訴訟，智財法院則認為，兩者已屬近似商標，我國「商標法」屬註冊主義，為避免後來註冊商標者利用市場強勢來巧取豪奪，有必要保護先行註冊商標者，因此認定智財局原處分有誤，今改判撤銷迪士尼該商標，全案可上訴。

(中時電子報)