空服員罷工落幕，特別餐與加料爭議卻餘波盪漾，長榮航空火速開除朱姓機師，也把空服員郭芷嫣調地勤，貫徹「飛安絕不妥協」的決心。但「飛安」絕對不是、也不該只是長榮航空的專利，所有航空公司都該如此。

長榮的作法固然是狠，甚至是不近情理，但至少他樹立一個紀律：踩到飛安底線的事，不只不能做、連想都不要想，更何況付諸白紙黑字。身為肩負人命的航空公司，有此不畏社會風評的堅持，確實該給予支持與掌聲。

相較餘長榮的不留情面，華航固然有「人情味」多了，尤其兩次罷工之後，亟欲修補勞資關係，面對工會的強勢更顯得畏首畏尾，除輕放把「加料」寫在臉書上的空服員，讓其繼續擔任飛行勤務，更以「玩笑話」為此作結。

當然，每個公司的文化不同，難以衡量孰好孰壞，但華航必須必須正視的是，機師、空服員該有的職業道德，這不只是民眾對於飛安的最基本要求，也沒有任何一個乘客，必須忍受餐點可能被「加料」的恐懼。

就在朱姓機師被開除後，機師工會說話了，呼籲長榮「能做出合乎比例原則之妥適調整」，這話引爆網友撻伐，灌爆機師工會的粉絲專業，一面倒支持長榮作法。

回想起年初機師罷工時，把「飛安」掛在嘴邊，應該最了解這個職業的嚴肅性，面對朱姓機師如此離譜發言，怎麼好意思談「合乎比例原則」？這絕對是昧於事實的護短。

講更直接點，民眾當時支持機師工會罷工，就是在於認同工會提出的「飛安」訴求。試問，疲勞駕駛會影響飛安，吃了加料的特別餐就不會嗎？飛安有沒有比例原則？如果真的發生飛安事故，會有分比例原則的死傷嗎？

長榮的明快處置，讓工會協商時緊咬的「不秋後算帳」，如今成為難以自圓其說的空包彈，也為長榮加分。只期待「飛安」不只是長榮的專利，華航如此、即將成立的星宇同樣如此，對這類「玩笑話」都能勿枉勿縱。

(中時 )