轉傳蘇揆摔筆影片調查局顏正義調非主管職 17:352019/07/10 中時 張孝義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 調查局一名調查處副處長，因為轉傳蘇揆甩筆影片調非主管。（本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 調查局高雄市調處副處長顏正義在LINE群組轉傳網路上流傳的「行政院長蘇貞昌出席殉職警員李承翰告別式的簽名摔筆影片」，調查局10日以顏正義身為主管卻未以身作則，輕率轉傳未經查證的訊息，將顏調為非主管職務，改派台南市調查處專門委員。 對於顏正義轉傳影片之事，調查局長呂文忠9日才表示督察處已進行調查，如果顏正義違反相關規定，將依相關法規議處，並表示顏正義所指「影片是傳給輿情同仁，非隨意轉傳」，也將由督察處調查。調查局則於10日即做出調職處分。 (中時 ) #顏正義 #蘇揆 #甩筆 #影片 #調查局 #主管 也許您會感興趣 推薦閱讀 民進黨內整合 蔡英文：和陳菊、蘇揆努力中 16:192019/07/07 政治 查誰傳蘇揆摔筆造謠影片 調查局查到自己人 22:142019/07/08 社會 轉傳蘇貞昌簽名影片調查局督察處查辦中 11:582019/07/09 社會 災防系統誤傳警訊 蘇揆機會教育防登革熱 13:442019/07/09 政治 被問喪禮擲筆 蘇揆再斥惡質移花接木、假訊息 15:402019/07/09 政治 災防警訊誤傳 蘇揆致歉 15:572019/07/09 政治 提升政府效能 蘇揆喻：柑仔店轉型成便利商店 21:302019/07/09 政治 寧靜宅轉彎 爆蘇揆護航女兒 04:102019/07/10 財經焦點 軍公教調薪與否 人總：蘇揆核定 14:032019/07/10 政治 工程師散布蘇閣丟筆不實訊息 調查局副處長遭波及 14:122019/07/10 社會 社會熱門新聞 裸女闖民宅 屋主轟39槍沒用 12歲兒解決她 - 社會 抓到了！散布蘇貞昌丟筆不實訊息 工程師到案 - 社會 公車左轉進站 撞爛300萬元特斯拉 - 社會 諜對諜！人妻逮老公跟女人進民宅 竟看到自己激情照 - 社會 警匪駁火陳嫌解剖出爐 後腦遭槍擊非自殺 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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