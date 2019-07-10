調查局高雄市調處副處長顏正義在LINE群組轉傳網路上流傳的「行政院長蘇貞昌出席殉職警員李承翰告別式的簽名摔筆影片」，調查局10日以顏正義身為主管卻未以身作則，輕率轉傳未經查證的訊息，將顏調為非主管職務，改派台南市調查處專門委員。

對於顏正義轉傳影片之事，調查局長呂文忠9日才表示督察處已進行調查，如果顏正義違反相關規定，將依相關法規議處，並表示顏正義所指「影片是傳給輿情同仁，非隨意轉傳」，也將由督察處調查。調查局則於10日即做出調職處分。

(中時 )