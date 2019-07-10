全國四技二專甄選入學10日放榜，二信高中總計89人錄取國立大學，其中商管群全國榜首王郅淞，自小喪母後，奮發苦讀，此次拚到錄取政大金融系；廖韋穎則是家境清寒，父母賣菜維生，但不向環境低頭的他，刻苦勤讀，以商管群統測全國第3名順利錄取台科大企管系。

二信高中商業經營科王郅淞，統測成績672分，居商管群全國最高分、基北區第一高分，順利錄取全國僅2兩個招生名額，且是高職商管群學生心中的夢幻校系政治大學金融系。

王郅淞2歲喪母，由奶奶一手帶大，雖然是單親，但父親盡責工作，2位姐姐貼心懂事，姐弟3人感情和睦，造就王郅淞從小自動自發，讀書都不用奶奶擔心，且懂得珍惜幸福，培養出主動求學、認真負責的生活態度。

廖韋穎統測則是662分，以商管群統測第3名錄取台科大企管系，父母在基隆市果菜市場賣菜，每天半夜就要起床工作，雖然有中低收入身分，但重視孩子教育，國中就把他送到二信國中部，當大家在玩樂時，他都默默低頭讀書，為的就是考上最好的大學來回報父母的辛勞，因此拚到第一志願台科大。

另外，二信高中今年以甄選入學錄取台科大的有王耀、劉秉叡、賴昭丞、林鈺婷、蘇郁婷、廖韋穎、李明祐、王勖丞等8位，其中王耀、劉秉叡、賴昭丞錄取機械工程系，林鈺婷設計系商業設計組，蘇郁婷建築系，廖韋穎、李明祐企業管理系，王勖丞電機工程系。

(中時 )