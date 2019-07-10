一代小提琴大師亞倫．羅桑因病過世，享壽92歲。亞倫．羅桑作育天下英才無數，現活躍於樂壇的小提琴家包括林品任、陳銳和曾宇謙等人，都是他的子弟兵。林品任憶及恩師指導，他表示：「老師不只是我的恩師、貴人，更像是慈父一樣照顧我。」

亞倫．羅桑是舉世聞名的小提琴家、教育家，長年任職於頂尖寇蒂斯音樂院，備受敬重。他1927年出生於美國，父親是波蘭人，母親為俄國人，9歲就以神童之姿上台開獨奏會，小提琴啟蒙老師為薩梅替尼，自老大師易沙意延續下來的傳統，讓他的琴音溫暖，功力深厚，音樂豐沛。離世消息傳來，音樂界深感不捨。

林品任是美國印第安納波利斯國際小提琴大賽金牌得主，回憶亞倫．羅桑這10多年來指導他琴藝，以及參加眾多國際大賽的經歷，他表示，一開始參賽，也曾被亞倫．羅桑擋下來，「老師給我重要觀念，要參加國際比賽，一定要做好萬全準備，國際大賽是大舞台，不是試水溫，務必要拿出最好的一面。我當時有點沮喪，但我靜下心來，開始跟著老師的腳步練琴，直到真正符合水平。」

林品任表示，亞倫．羅桑對學生總給予無私的關懷，並不因為他從寇蒂斯音樂院畢業後而停止，「即使我到茱莉亞音樂院念書，老師還是會幫忙尋找適合的老師。我每次比賽，他也都會寫Email關心我的狀態，是像父親一樣的存在。」

陳銳是伊莉莎白大賽首獎得主，他表示以身為亞倫．羅桑的學生為榮，「他是他們那一世代，最偉大的小提琴老師。」

(中時 )