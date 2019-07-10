台北市長柯文哲10日下午出席「嗡嗡嗡市政小蜜蜂–2019暑期市政體驗營」，會議中有學生提問「為何支持兩岸一家親？」，柯文哲表示，一家親比一家仇好，但該準備的還是要準備，原則上先表達善意，但不管是國防、經濟，該做準備還是做準備，只是言語上先表達一個善意。

柯今下午出席市政體驗營，與國小、高年級組學生進行模擬會議，柯被問及為何支持兩岸一家親，先是反虧學生「你小小年紀怎麼問這麼尖銳問題？」，接著說「兩岸一家親」沒有涉及政治問題，無關「九二共識、一國兩制、一個中國」，對他而言只是民間交流的善意。

柯強調，這是他的人生哲學，「我們對人家好，人家就會對我們好」，這世界上原則上先表達善意。

此外也有小朋友詢問柯，「社子島爭議多年，如果居民不願搬遷改建怎麼辦？」他無奈表示，社子島禁建49年，那邊卻住了一萬多人，證明台灣不是一個法治社會，「法律是給人民遵守不是給人民參考，但政府也沒有很用力去執行」，他坦言有聽聞居民抗議，但現在要處理很困難，沒辦法讓所有人都滿意。

話鋒一轉，柯文哲也酸中央政府慣性「睜眼說瞎話」，因為每個領導人都想把手伸進去，其實最難的是抑制自己，他也自詡有天掌權的時後，不要把手伸進去，才有可能司法、媒體獨立，如今的司法都已經變成政治打手，每個政黨都在掌控媒體，打他的不是只有紅媒，綠媒也在打。

柯痛批，總統大選到了，但檯面上的政治人物只會講一大堆沒有用，社子島就是最典型例子，其他還有雙子星等等問題，但台灣常常就是這樣，頭痛醫頭腳痛醫腳，「只會睜眼說瞎話」。

(中時 )