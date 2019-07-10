今上午6時許1名膚色偏黑的外籍女子被人發現獨自在懸崖邊徘徊，警消接獲報案後派員前往「救援」，僵持超過10小時仍不願回到路面。（張祈翻攝）

蘇花公路鄰近太平洋，公路緊鄰懸崖峭壁，今上午6時許1名膚色偏黑的外籍女子被人發現獨自在懸崖邊徘徊，警消接獲報案後派員前往「救援」，只是丟了繩索、翻譯人員多次溝通，該女仍不動聲色，雙方僵持超過11小時仍沒有進度，警消指出，目前維持與該女溝通，並提供飲水、食物需求，希望能以安全方式帶回路面。

花蓮縣新城分局指出，今上午6時35分接獲民眾報案，台9線164公里處蘇花公路下方發現1名女子疑似受困懸崖邊，到場後發現該名外籍女子在崖邊自言自語，派翻譯人員與其溝通，但該女答非所問，拉到繩索也不願爬回路面，仍在持續設法救援。

未料，該女頂著豔陽也不願回到路面，一耗就是11小時過去，警消人員也束手無策，只能持續溝通，消防局指出，該女情緒不穩定，堅持不願救援人員接近，甚至以輕聲動作威脅，憂心若採積極作為，恐激怒該女做出更危險的動作，目前翻譯人員持續溝通，也提供水份及食物，待情緒穩定後再以安全的方式帶回路面。

(中時 )