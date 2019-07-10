直擊/事隔多時！藝人狄鶯「赴美救愛兒」復出首露面

為了19歲兒子孫安佐涉恐攻被捕案，神隱15個月的狄鶯今(10日)首度復出參加公益活動，稍早狄鶯出面分享赴美救子心情，除了嘆台灣媒體大肆報導讓兒子案情變複雜外，也強調孫安佐很善良，只是說話遭扭曲，「因為他沒有受害者，他也不是那種人」，無奈說：「今天如果在台灣什麼事也沒有」。

封口15個月的狄鶯今現身侃侃而談，澄清兒子孫安佐其實是很善良的小孩，因為不想被說靠爸爸媽媽，現在經營社群網站都是親力親為，沒用父母親一點資源，也說兒子其實很有正義感，從小想要保護人民，加入反恐小組，未料產生這齣風波。

狄鶯坦言，當時在美國真的有點埋怨媒體，但回來台灣後看到媒體給他的正面評價，又讓她很感謝媒體這麼照顧他，她預告自己正打算寫書將過去一年的真相曝光，但還在跟家人討論要從哪個時間點開始寫起，不知道要從自己小時候寫起還是從跟孫鵬談戀愛寫起，她也回應自己從來沒有說過要退出演藝圈，「沒有退不退出的問題，是有沒有好戲給我拍的問題，這個就要交給伍哥（伍宗德）了，因為他一直都在拍好戲」。

(中時電子報)