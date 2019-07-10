甘霖基金會日照中心10日很溫馨！沐風關懷協會照顧的10多名國小學生前來探望，並與中心照護的爺爺奶奶同樂。沐風關懷協會表示，學童們學習對社會付出，即使只是盡自己小小的力量，也能帶來大大的改變。

沐風關懷協會提供輔導單親、隔代教養、新住民、低收入及經濟新貧家庭中的孩童，免費課後安親環境，課餘安排參訪等活動，從生活實際參與，養成孩童品格教育。

學童們遠從沙鹿搭公車到甘霖基金會日照中心，中心照顧的對象為輕、中度的失智及行動不便的長輩，但看到天真可愛的小朋友們，都相當開心。職能治療師以打鼓表演「海草舞曲」迎賓舞，孩童們隨著時下最流行的抖音舞曲起舞，現場溫馨熱鬧。

老朋友與小朋友一起參與「天使配對遊戲-跟著阿公阿嬤活到老學到老」打鼓演出、「紙風車」手工藝等活動，一起玩得不亦樂乎。小小志工阿鄧感性地說，和爺爺奶奶一起玩遊戲、上課覺得很開心，他們很慈祥、很親切，以後還要再來。

(中時 )