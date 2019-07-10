桃園市長鄭文燦（右）於於達拉斯進行學者早餐會，雙方針對美中貿易戰、台灣高等教育現況、未來國際情勢等議題深入座談。（甘嘉雯翻攝）

桃市府團隊赴美考察於美國時間9日進行學者早餐會，雙方針對美中貿易戰、台灣高等教育現況、未來國際情勢等議題深入座談，而隨後前往達拉斯-沃斯堡國際機場（Dallas Fort Worth International Airport）拜會全球戰略部常務副總裁John Ackerman，鄭文燦表示，「機場經濟學」就是讓機場利益來帶動整體城市發展，這也是桃園推動航空城當中最重要的一環。

鄭文燦於6日至17日率市府團隊赴美國考察，與北德州大學校長Dr. Neal Smatresk、達拉斯浸信會大學總校長Dr. Gary Cook、德州大學達拉斯分校經濟政治與政策學院院長Jennifer Holmes、德州大學達拉斯分校藝術與人文學院院長Dennis Kratz、北德州大學工程學院院長Han Chen Huang等人進行學者早餐會。

隨後抵達達拉斯-沃斯堡國際機場，雙方針對機場經濟學進行交流，鄭文燦表示，因為兩地區位類似，桃園是航空城、達拉斯機場則為美國空運中心，都是相當方便的中繼樞紐。

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