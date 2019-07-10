中視綜藝節目《飢餓遊戲》今（10）日二度出征韓國，這次要登上韓國濟州島，製作單位帶隊除了主持群孫協志、王仁甫、許孟哲，還有要到韓國相互「廝殺」的來賓陣容謝承均、阿龐、徐瑋吟（鮪魚）、趙孟姿、宇珊、游詩璟等，飛抵韓國後即將開戰！

來賓名單中，本土劇一哥謝承均和趙孟姿都是第一次跟《飢餓遊戲》一起出國，趙孟姿就說心情非常複雜，「一方面真的很興奮！因為可以跟一群人一起出國工作，一定很好玩，但又想到未來幾天，看到很好吃的東西都必須要靠獲勝才能吃…。」她頓了一下甜笑說：「所以我想這次出國錄影，我可能好勝心會比在台灣的時候還要再強一百倍！因為，好不容易出國了，怎麼可以錯過任何一個美食呢!」

《飢餓遊戲》二度出征韓國，將登濟州島廝殺。（圖／中視提供）

今年初趙孟姿也上過《飢餓遊戲》，她坦言有極度害怕的關卡，「就是要不停不停地一直跑的那種關卡，像是大獵殺，因為三位主持人都太會跑了！所以錄到那種要一直跑的關卡，我都會很緊張，每次都會感覺真的要被獵殺了，很可怕，所以最痛苦也最害怕的就是要不停奔跑的關卡。」至今回想起來還是讓她有所恐懼。

《飢餓遊戲》兩週年時曾前往韓國釜山錄影，今再戰韓國，特別邀集了戲劇、綜藝界的各方好手一同前往，將在韓國當地展開連續幾天的廝殺拚搏，相信這次韓國行保證會激出令人期待的火花！中視《飢餓遊戲》每週日晚間8點播出，中天娛樂39台於隔週六晚間8點播出。

(中時電子報)