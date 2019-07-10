▲國姓鄉民代表劉昌坤除表達居民對工廠惡臭的群情激憤之情，並高舉工廠所排的污濁廢水已嚴重汙染居民飲用水。（楊樹煌攝）

國姓鄉松圃有機肥料工廠每天飄出惡臭，嚴重影響居民生活品質，讓居民忍無可忍，今10日共同前往縣府陳情。縣府表示，該肥料工廠先後已被開罰7萬餘元，有關違建、空汙、廢水排放，下周將召集相關單位聯合稽查，如業者無法改善，不排除撤銷工廠登記及註銷肥料廠許可。

國姓鄉北港村北原路有機肥料工廠飄惡臭，影響居民生活品質，今有近百居民到縣府陳情，國姓鄉長丘埔生、議員黃世芳、葉仁創、陳怡君等人都到場關心，居民要求肥料廠遷廠、撤照；環保局長方信雄除出面接受陳情書，並邀農糧署、縣府等相關單位，聽取鄉民的聲音。

國姓鄉長丘埔生說，肥料工廠空氣的惡臭，學校不得不關窗戶上課，居民不敢外出，國姓鄉民生活在痛苦中。北港村長劉醇良說「臭到連生意都不用做了！」客人跑了，居民生活也受不了。

國姓鄉民代表劉昌坤手持著污濁的瓶裝水，指就是肥料工廠排出的廢水，並在陳請會場中開瓶，請大家聞一下，陳情民眾更是在場中高喊要求「遷廠」、「撤照」。

環保局長方信雄表示，有關國姓機肥料工廠的空汙、廢水排放等環保問題，環保局將馬上再派人續查，有違規事實就裁罰。農糧署技正李素瑩則表示，只要縣府決定撤銷肥料廠工廠登記，公文一送到農糧署，將一併撤銷肥料廠許可登記。

(中時 )