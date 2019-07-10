郭芷嫣若兩次通知不到 警將報檢方拘提 17:402019/07/10 中時 甘嘉雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市空服員職業工會成員郭芷嫣（後排中）因為在line群組上的情緒發言，遭長榮航空調整為地勤。（甘嘉雯攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 長榮航空結束罷工卻餘波盪漾，郭姓空服員在群組line發表激進言論經由長榮航空派法務到蘆竹分局南崁派出所報案，原定9日晚間要到案，但她卻臨時以精神不佳為由取消，分局表示，依照刑事訴訟法規定，合法通知不到案即可拘提，對於這種敏感性案件，分局會通知2次，若再不到，會報請檢察官開拘票拘提。 蘆竹分局偵查隊副隊長林俊輝10日表示，針對郭女案，警方受理長榮航空報案後，正式立案展開調查，警方已經寄發通知書，通知郭女到案說明釐清真相，目前尚未接獲郭女通知何時到案。 (中時 ) #通知 #分局 #航空 #長榮 #拘提 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯P整併萬華分局派出所 員警譏：亂整一通 08:092019/07/08 社會 「每天3400萬」長榮算總帳求償5.78億 工會回應了 16:362019/07/08 生活 《航運股》郭姓空服員稱帳號遭盜，長榮航報警助還清白 17:052019/07/08 財經 暑假哪裡玩？新店警舉辦小小警察體驗活動 17:342019/07/08 社會 朱姓機長「特別餐」 被開除 長榮官方說法在這 15:032019/07/09 生活 《航運股》違反飛航員管理辦法，長榮航開除一名機師 15:232019/07/09 財經 臉書唆使送「special meal」 朱姓機師遭免職 16:082019/07/09 生活 「機長餐加料」是誰發文？工會、擦屁股空姐誰說謊 15:552019/07/09 生活 機師鼓吹送特別餐 長榮開除 04:102019/07/10 生活新聞 郭芷嫣認了電爆說 改調地勤 04:102019/07/10 生活新聞 生活熱門新聞 郭芷嫣遭爆台大醫畢業 網起底真相曝光 - 生活 郭芷嫣放話加料轉黑 律師3點揭被告下場 - 生活 獵豹跳樹被同伴「扯後腿」卡死 厭世表情笑翻23萬網友 - 生活 長榮看過來！同樣加料 華航這樣處理 - 生活 郭芷嫣認栽 公司回應讓網友嚇壞：長榮玩真的 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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