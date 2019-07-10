長榮航空結束罷工卻餘波盪漾，郭姓空服員在群組line發表激進言論經由長榮航空派法務到蘆竹分局南崁派出所報案，原定9日晚間要到案，但她卻臨時以精神不佳為由取消，分局表示，依照刑事訴訟法規定，合法通知不到案即可拘提，對於這種敏感性案件，分局會通知2次，若再不到，會報請檢察官開拘票拘提。

蘆竹分局偵查隊副隊長林俊輝10日表示，針對郭女案，警方受理長榮航空報案後，正式立案展開調查，警方已經寄發通知書，通知郭女到案說明釐清真相，目前尚未接獲郭女通知何時到案。

(中時 )