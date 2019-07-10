狄鶯今下午到南港育成養護中心和兒子孫安佐合拍公益短片，先拍狄鶯離開養護中心，孫安佐開車接她的畫面，拍攝前，孫安佐面無表情在車內滑手機，對媒體是視而不見。沒多久之後，孫安佐快步走到狄鶯身旁，脖子上掛著耳機，母子一塊嗑漢堡。開拍前，狄鶯看到兒子眉開眼笑，還用手摸他的腿，眼神流露母愛，接著她把頭靠在兒子肩膀上，完全小女人模樣，孫安佐依舊低頭滑手機，狄鶯對兒子撒嬌：「你不要一直看手機，也要看一下我，我也是個大美女嘛。」 孫安佐在現場前後待了大約10分鐘，剛剛還把反拍媒體畫面放上IG限時動態，動機令人有想像空間。

拍完這場戲，孫安佐嘴巴塞滿漢堡肉，邊走邊閃媒體，最後竟以跑百米速度往前衝，把大夥嚇傻。跟不上的狄鶯，在後頭大笑，替兒子緩頰說：「他故意耍寶啦，他被你們大陣仗嚇過好幾次了，不知該說什麼，只好用跑的，我知道他會用跑的，他爸有跟他說要謹言慎行，所以他乾脆不回答用跑的。」

孫安佐是害羞？狄鶯說：「因為他怕人家說他是媽寶，所以拜託拜託，不要再說我兒子是媽寶，他很獨立他很棒，不靠爸也不靠媽，我對天發誓，是我是兒寶，我是我兒子的寶。他會害羞，會緊張，他一直覺得不是藝人，你們給他時間，說不定有一天會比成龍還紅，啊，不要比成龍好了，比他偶像吧，但是祕密，你們自己去問他。」

狄鶯說，現在都換她跟兒子撒嬌，有時喝醉酒回家，會說：「兒子抱我！」狄鶯也讚兒子有想法，會主動告訴伍宗德導演希望怎麼拍。伍宗德在旁補充，今天是拍狄鶯的24小時，她照顧完老憨兒後，看到兒子之後，深感親情重要。狄鶯接著進入育成養護中心，演唱詹雅雯〈阿母的手〉時忍不住掉淚。

(中時 )