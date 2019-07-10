台灣企業甲級足球聯賽高市台電與台北紅獅之戰發生爭議誤判。（嵌入自中華足協FB）

台灣企業甲級足球聯賽6月30日的高市台電與台北紅獅之戰，發生紅獅開自由球時打在台電陳毅維腳上，陳毅維隨後快攻攻入台電第2球的爭議。中華足協裁判委員會主動檢視影片後，確認為裁判判決疏失，決議是役主裁判自7月21日台甲聯賽第2循環第3輪起，暫停3輪執法工作。

狀況發生在比賽的第67分鐘，當時台電僅以1比0領先紅獅，戰況依然緊張。紅獅在前場靠近中線處遭到犯規，準備開出自由球時，球打到從後方走上來的陳毅維。由於裁判沒有鳴哨，台電認為是比賽進行中，由林建勛斜傳給陳毅維，在離門25碼外吊射破網，將比分改寫為2比0。

紅獅球員當下怒不可遏，立刻向裁判抗議，但4人裁判小組一同開會後仍維持原判。紅獅情緒明顯受到影響，第90分鐘再被台電攻入1球，以0比3落敗。

賽後紅獅雖未提出抗議申訴，但聯賽有裁判評核機制，裁委會檢視影片後，認為陳毅維從後面走上來，伸腳阻擋對手開自由球，應屬足球規則第12.3條，球員延誤重新開始比賽，裁判應出示黃牌警告陳毅維，同時示意自由球重開、進球不算。

足協裁判長劉松和表示，執法裁判看到影片後，也承認是自己疏忽，願意接受處置，足協裁判委員會基於自律，作出3場停哨處分。

目前國內男女足頂級聯賽都有現場直播，劉松和坦承，在鏡頭底下，裁判的執法壓力的確增大了，協會也會維持內控機制，希望執法水準持續提升。至於要像國外頂級賽事，引進VAR（影像輔助判決）等機制，不僅是增加攝影鏡頭，也要向國際足總申請，工程還很大。

(中時電子報)