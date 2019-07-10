桃園市副市長李憲明（右）贈給香川縣知事濱田惠造（左）藍鵲掛畫。（甘嘉雯翻攝）

「2019瀨戶內國際藝術祭」桃園市府4月出席開幕式，香川縣也特別安排2天觀光行程，增進雙方互動機會，而18日桃園和香川縣締結友好城市將屆滿3周年，香川縣知事濱田惠造訪桃園，市府特別準備知事愛吃的芒果款待，雙方再見如老友般熟悉熱絡，也期許日後交流更長遠密切。

副市長李憲明表示，雙方過去3年交流頻繁，像是石門水庫楓半馬體育活動，香川縣民報名踴躍，去年更勇奪男子半馬組冠軍；在教育方面，香川和武陵高中音樂交流已有10多年之久，行之有年；文化交流上，桃園舉辦的地景藝術節，香川都會派員參加，農業、觀光等方面交流也相當密切。

祕書處長顏子傑表示，香川熱情響應桃園舉辦的各項活動，今年將再來參加9月舉辦的「2019桃園農業博覽會」國際友好攤位展售，去年香川在農博「國際友好」展區中廣獲好評，今年預計在國際友好攤位上展售香川產烤地瓜、飯糰，預料將再掀熱潮。

(中時 )