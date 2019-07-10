警匪駁火陳嫌解剖出爐 後腦遭槍擊非自殺 17:592019/07/10 中時 張亦惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 清晨警匪駁火死亡陳嫌解剖結果非自殺。（張亦惠攝影） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 曾涉及多起槍擊案陳宏宗10日清晨在嘉義縣大埔鄉與警駁火， 遭三面包抄的陳嫌見被警力包圍，企圖倒車衝撞逃逸，並開槍射擊，警方隨即開3槍反擊。嘉義地檢署下午在市立殯儀館解剖，解剖結果排除自殺可能，死因為後腦遭槍擊貫穿致死。 嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，嘉檢檢察官葉美菁會同法醫到嘉義市立殯儀館對陳嫌遺體進行解剖，解剖後，確認右後腦一槍及左小腿一槍貫穿，死因為後腦遭槍擊貫穿致死，排除自殺可能。 (中時 ) #解剖 #貫穿 #後腦 #嘉義 #致死 也許您會感興趣 推薦閱讀 玩具解剖展童趣看身體構造 04:102019/07/06 娛樂新聞 暑假青少年籃球比賽 嘉義縣警察局長來開球 18:202019/07/06 生活 悼念李承翰 嘉市設大型靈堂供弔唁 20:342019/07/06 社會 科學168嘉義登場 邊玩邊學 04:092019/07/07 《旺來報》 弔唁民眾多 殉職警告別式擬移至嘉義市原台灣燈會場地 18:002019/07/07 社會 鐵警李承翰捨身保護旅客 嘉義車站擬建銅像紀念 17:512019/07/07 社會 玉井襲警槍擊犯中彈身亡 下午解剖 13:242019/07/10 社會 遭警擊斃通緝犯解剖 兒女到場不發言 14:522019/07/10 社會 拼酒前必看 專家曝一次喝多少致命 15:212019/07/10 生活 王焜炫涉賄交保 嘉縣議會將速辦補宣誓 16:072019/07/10 社會 社會熱門新聞 裸女闖民宅 屋主轟39槍沒用 12歲兒解決她 - 社會 抓到了！散布蘇貞昌丟筆不實訊息 工程師到案 - 社會 公車左轉進站 撞爛300萬元特斯拉 - 社會 諜對諜！人妻逮老公跟女人進民宅 竟看到自己激情照 - 社會 警匪駁火陳嫌解剖出爐 後腦遭槍擊非自殺 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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