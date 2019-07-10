曾涉及多起槍擊案陳宏宗10日清晨在嘉義縣大埔鄉與警駁火， 遭三面包抄的陳嫌見被警力包圍，企圖倒車衝撞逃逸，並開槍射擊，警方隨即開3槍反擊。嘉義地檢署下午在市立殯儀館解剖，解剖結果排除自殺可能，死因為後腦遭槍擊貫穿致死。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，嘉檢檢察官葉美菁會同法醫到嘉義市立殯儀館對陳嫌遺體進行解剖，解剖後，確認右後腦一槍及左小腿一槍貫穿，死因為後腦遭槍擊貫穿致死，排除自殺可能。

(中時 )