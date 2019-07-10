◎ 郭台銘落淚 朱立倫：黨內初選不需這樣激情

國民黨總統初選民調進行中，參選人、前鴻海董事長郭台銘近日接受媒體專訪時，談及過去打拚的經歷到現在參選總統，一度激動落淚。對此，同樣身為參選人的前新北市長朱立倫今表示，這畢竟是黨內初選，尊重民主機制，且大家都是隊友，不需要這樣激烈、激情的反應及發言，最重要是7月15日後大家還要能團結在一起。

◎龍家班佔據交通部 藍委批林佳龍吃乾抹淨

民進黨「九合一」敗選後，連任失利的前台中市長林佳龍，不但高升交通部擔任部長，連帶將前台中市府親信，陸續安排進入交通部擔任要職，包括高齡75歲的前副市長林陵三，近日也將接任中華顧問工程公司董事長。立法院國民黨團今開記者會，痛斥林佳龍儼然把交通部當作「龍家班」的家，用人絲毫不避嫌、不避諱，民進黨全面執政、全面分贓，將文官制度敗壞殆盡。

◎高鐵首推離島交通聯票 暢遊小琉球千元有找

高鐵公司今日宣佈，將首度推出離島優惠聯票，包括東琉線與鵬琉線兩種套票，價格分別為790元與600元，各較原價省182元與630元。兩組套票內容皆含高鐵標準車廂來回75折車票、左營站至乘船碼頭來回車票、小琉球來回船票及環島公車票，並附贈小琉球三大風景區門票以及島上機車租賃優惠。

◎貿易戰緩 美免110項陸商品關稅1年

路透社報導，美國政府9日宣布，將自即日起豁免110項涵蓋醫療器材、電子設備等大陸商品25%關稅，豁免期限將維持1年。此次關稅解禁主要是針對2018年7月6日美國對340億美元大陸商品課徵25%關稅項目之下的商品。

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(中時電子報)