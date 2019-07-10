新北市長侯友宜10日下午率領市府官員、議員團出訪北歐四國，他表示，這次出訪以考察北歐的福利措施及公共建設為主，定調為「安居樂業之旅」，預計在21日晚間返台。
侯友宜在10日下午4時許抵達桃園機場，準備搭機出訪北歐，這也是他上任後首次出訪。他在機場受訪時表示，此行以考察北歐的福利措施及公共建設為主，希望能瞭解新北市與當地實施的落差在哪裡，以及還有哪些可以更創新、精進的措施，落實新北市的各項安居樂業政策。
他說，新北市一直希望落實安居樂業，特別到北歐最幸福的國家芬蘭、瑞典、挪威與丹麥參訪。芬蘭的共融式遊具、老人的長照以及智能城市；瑞典的兒少福利、性平，還有最現代化的挪威魚市場，所以我們這一次的參訪，其實非常清楚，目標只有一個。
侯友宜指出，新北市在這段時間已經推動很多北歐四國的相關政策，到底推動的結果跟當地的落差在哪，還有哪些可以創新、更精進，希望解著彼此之間的了解，讓我們新北市更能落實安居樂業。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。