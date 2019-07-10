新北市長侯友宜10日下午搭機出訪北歐4國，他受訪時表示，新北市希望落實「安居樂業」，目前已經推動很多北歐4國的相關政策，此次出訪能了解跟當地的落差在哪，還有哪些可以創新、更精進，希望藉著彼此之間的了解，讓新北市更能落實安居樂業的政策。（陳麒全攝）

新北市長侯友宜10日下午率領市府官員、議員團出訪北歐四國，他表示，這次出訪以考察北歐的福利措施及公共建設為主，定調為「安居樂業之旅」，預計在21日晚間返台。

侯友宜在10日下午4時許抵達桃園機場，準備搭機出訪北歐，這也是他上任後首次出訪。他在機場受訪時表示，此行以考察北歐的福利措施及公共建設為主，希望能瞭解新北市與當地實施的落差在哪裡，以及還有哪些可以更創新、精進的措施，落實新北市的各項安居樂業政策。

他說，新北市一直希望落實安居樂業，特別到北歐最幸福的國家芬蘭、瑞典、挪威與丹麥參訪。芬蘭的共融式遊具、老人的長照以及智能城市；瑞典的兒少福利、性平，還有最現代化的挪威魚市場，所以我們這一次的參訪，其實非常清楚，目標只有一個。

侯友宜指出，新北市在這段時間已經推動很多北歐四國的相關政策，到底推動的結果跟當地的落差在哪，還有哪些可以創新、更精進，希望解著彼此之間的了解，讓我們新北市更能落實安居樂業。

(中時 )