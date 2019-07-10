台中購物節10日正式開跑。市議員黃守達特地直播測試「台中購物節APP」，發現掃描功能失靈、個資洩漏風險、使用不直覺等問題；甚至還有特約店家還沒收到市府發放的QRcode，以致於未能響應配合。黃守達痛批，風風光光開辦的購物節，正式開跑卻漏洞百出，觀光客買氣還沒來，台中人就先漏氣。

台中市政府經濟發展局表示，台中購物節10日開跑，活動期間只要在台中消費滿500元並登錄發票，即可參加抽獎，市府特別規畫專屬APP，讓民眾隨時隨地都可消費購物登錄發票，截至下午4時已有超過4萬6000人次下載。

黃守達說，從他在4月臨時會質詢台中購物節以來，就緊盯活動進度，也協助商圈商家宣傳廣納市民參與，就是希望購物節可以活絡在地經濟，進而打造的城市台中品牌。但他實際測試購物節APP，卻發現問題叢生，觀光客根本沒有心情慢慢摸索。

黃守達呼籲，台中市政府儘速檢討購物節錯誤，修正6大APP問題，商家溝通與配合也要儘速上軌道，才能讓購物節發揮最大效益；不要讓觀光客買氣還沒來，就讓台中人先漏氣！

經發局主秘蔡珍珍強調，市府將儘速調整，包含增加密碼屏蔽功能、增加載入視覺化顯示、修改發票格式等；另因電子發票QRcode掃描功能有時可能不夠靈敏，APP也有內建手動輸入功能，市府將持續滾動式調整APP功能，讓民眾在台中輕鬆消費、抽大獎。

(中時 )