自Lamigo桃猿球團正式發出轉賣消息後，國民黨總統初選候選人郭台銘上週六至桃園球場觀賽，表示有居中牽線引薦買家，並透露已有多家買家想要競標。今日根據《鏡週刊》爆料，郭台銘上週介紹買家原本要以5.88億和桃猿球團簽約，不過卻遭「政治力介入」而暫緩，不過今日桃猿球團在臉書粉絲專頁發出嚴正澄清聲明。

桃猿球團表示，證實雖與富士康科技集團接觸，但強調尚未和任何企業談及轉賣的金額和轉賣的任何細節，同時希望外界不要多做揣測與不實言論。

桃猿球團聲明如下：

7月5日（五）下午二時，球團領隊劉玠廷先生、副領隊浦韋青先生與富士康科技集團總經理游象富先生見面，陪同游總經理出席的有周守訓先生。雙方會面前，劉玠廷領隊接到吳志揚會長的來電，電話中吳志揚會長予以祝福與勉勵，未多言其他。雙方交談席間，游總經理曾接過兩次電話，游總經理告訴劉玠廷領隊，一次是來自吳志揚會長，另一次則是來自郭台銘董事長。

在交談過程中，游總經理向球團表達關切之意，雙方並就球隊現況以及台灣棒球環境交換意見，至於轉賣的金額和轉賣的任何細節，過程中雙方均未提及。

郭台銘董事長於6日（六）至桃園國際棒球場觀賽，劉領隊與郭董事長僅見面握手寒暄，並未就球團轉賣有任何交談。以上為雙方迄今所有的交流。

Lamigo桃猿隊轉賣考量的基礎是球迷、市民、全體隊職員的感受與將來！這段期間也請各界勿做揣測或不實言論，避免造成桃猿球團的困擾。

(中時電子報)