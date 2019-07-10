經營燃煤及煤製品批發業，在台北市頗具知名度的「勇實」貿易公司，涉嫌與國外知名煤業集團的假交易，向兆豐、板信銀行詐貸，金額高達9億元，台北地檢署10日指揮調查局台北市調處搜索7個處所，並約談勇實公司陳姓實際負責人及公司幹部共5人到案，晚間將移送北檢複訊，全案朝違反銀行法、詐欺、偽造文書偵辦。

據了解，勇實貿易的業務範圍涵蓋整個煤炭供應鏈，包括採購、航運、裝卸、儲存、內陸運輸、銷售業務。自海外市場採購之優質煤炭，其來源有俄羅斯、印尼、澳洲、南非、加拿大、菲律賓及越南等地，並有澳洲、俄羅斯、印尼等交易實績。

檢調接獲檢舉，勇實貿易自2013年起，就向兆豐、板信銀行提出與國外知名的煤業集團的交易合約，再以不實的商業發票及提單，向銀行進行貸款，檢調懷疑這些交易實際上根本不存在，勇實目的只在詐貸。

檢調搜索勇實貿易位於台北市民權東路的公司及陳姓實際負責人住處，並將陳及公司實際承辦貸款業務的幹部等5人，依偽造文書、詐欺及違反銀行法加重詐貸罪嫌約談到案，並將於晚間移送北檢。

(中時 )