館長直播中透露今年年中跟去年對照，所有健身房業績倒退14%。

在網路上人氣超高的館長陳之漢，近來因為在直播上點名痛批綜藝天王吳宗憲「假愛台」，雙方隔空互槓多日。然而昨晚館長開直播，態度卻似乎有些軟化，表示憲哥講什麼都沒關係，稱好朋友也會互相嘴，就算他與憲哥不熟，但其實他都沒惡意，要對方別想太多，「憲哥你真的不要太認真，真的是這樣，對我沒必要認真，就好玩嘛。」只是接下來館長宣布的事情，就一點也不好玩了！

館長昨晚趁著直播對健身房員工喊話，坦言從2013年底到2019年7月份，公司已經到了第6個年頭，有一件非常遺憾的事情已經產生，那就是今年年中跟去年對照，所有健身房業績倒退14%，也就是負成長14%，「負成長14%是一個非常非常嚴重的事情，因為我在職場這麼多年從來沒有倒退過。」

館長進一步指出，健身房今年開銷比去年多了將近15%，成本變多，這15%都是用來提升員工福利，包括員工補貼方案、讓員工準時上下班與比較低的業績要求等等。

「今年師傅放了這麼多福利給各位，業績也訂的特別低，就是希望各位能努力在我的公司、用表現來獲取你應該獲取的獎金，那我也不懂今年居然倒退了14%，結果我的成本增加15%，前後加起來實際上損失將近20%。」

接著館長又跟員工宣布，雖然今年業績倒退，但他心中還是想幫員工爭取福利，所以他少賺一點沒關係，「全部成吉思汗300多位員工，除了主管職扣掉之外，其他200多位員工，從8月1號這個月份全部底薪加1千塊。」盼能用鼓勵的方式，讓員工珍惜這份工作。

然而館長健身房業績倒退14%一事也引發PTT網友熱議，大家看法大不同，「市場飽和了嗎？」、「還不是前一陣子瘋健身，一堆肥宅三分鐘熱度」、「一直搞政治，萵苣跟健工就一直在搶點」、「硬要跟政治扯上邊應該還會再掉」、「館長來中和開一間，我立馬去報名」。

(中時電子報)