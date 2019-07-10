入侵台灣的外來種似殼菜蛤，在雲林沿海地區大量滋生，除了影響文蛤養殖，也妨礙水閘門的開關，農漁民們為避免排水受到影響，都會主動清除這些似殼菜蛤，同時呼籲相關單位治水之餘，也能設法防治這些「土嘴瓜」。

雲林沿海地區經常可見民眾拿著鐵鏟子，在水閘門處進行清除工作，他們除了清除淤沙外，最重要的是清除附生在水閘門周遭的似殼菜蛤，也就是俗稱的「土嘴瓜」。

李姓漁民表示，20餘年前就發現水閘門處經常有「土嘴瓜」出現，這些「土嘴瓜」繁殖速度很快，不到1個月就生出一大堆，吸附在水閘門牆壁與開關處，曾因此發生水閘門卡住情況，差點造成水患。

農漁民們為了確保水閘門順利運作，都會定期清理水閘門的「土嘴瓜」，使用鐵鏟子把牠們鏟除，丟在岸邊曝曬死亡，以免造成水閘門無法開關，影響農田與漁塭供排水。

漁民指出，似殼菜蛤也會影響文蛤養殖，主要是似殼菜蛤會用足絲吸附在文蛤外殼，導致文蛤難以吸收養份，最後因無法進食而暴斃，近年來文蛤育成率不佳，除了孔雀蛤外，似殼菜蛤也是禍首之一。

漁民說，近年來政府積極整治沿海地區排水，除了硬體工程外，也希望能針對「土嘴瓜」加以防治，否則不斷大量增生，除了危及文蛤養殖產業，也會影響水閘門運作，造成不必要的水患。

(中時 )