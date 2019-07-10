口湖牽水狀活動，海巡署陸、海、空支援確保安全。（張朝欣翻攝）

雲林口湖鄉「牽水狀文化祭」放水燈祭儀，民眾搭乘漁船到海上施放水燈，海巡署為確保人員平安，除了安排救生艇與救生人員，今年更首度出動無人空拍機，隨時掌握祭儀過程，陸、海、空全方位守護民眾安全。

「牽水狀文化祭」為全台最大型的水難祭典，活動包括牽水狀、挑飯擔、放水燈等祭儀，其中放水燈於9日傍晚在口湖鄉金湖港舉行，民眾把水燈置於漁船上，依古禮燃放鞭炮後起航到外海施放水燈，藉此超拔174年前因大水災而罹難的先人。

由於放水燈出航人數眾多且需搬運大量物品，海巡署不敢大意，指派中部分署第4岸巡隊在岸際安排47名救生人力、近海處派遣2艘救生艇，第13海巡隊則於外海部署1艘20噸級巡防艇及1架UAV無人空拍機，陸、海、空全面掌握活動區域動態。

海巡署第5巡防區主任胡文雄表示，此次安全戒護有別以往，除派遣海上巡防艇及岸際勤務人員外，首次運用無人空拍機從空中監控整個祭典過程及人員安全，希望藉由這次的參與，讓民眾感受到海巡單位對於地方文化傳承的用心與重視。

地方耆老表示，早年出海放水燈，都會指派數名精通水性的民眾隨船，以防發生落水意外，現在海巡單位都會主動協助，在岸邊幫忙大家登船，並有救生艇隨行，此次更出動無人空拍機，可說是非常用心。

(中時 )