館長陳之漢日前爆料時代力量立委黃國昌有意另組新政黨，但黃隨即澄清籌組「白色聯盟」的人不是他。去年參選台北市長中箭落馬，但高歌「愛江山更愛美人」意外竄紅的產險經理吳萼洋今（10）天被推選擔任該聯盟執行長。

談及是否有與第三勢力聯繫，他表示，有聯絡，但應該沒有特別交集，以政黨來講，白色聯盟的主張對他們而言，大概就是「好，謝謝」，由於白色聯盟並不以取得政權為目的，對方稱「我就是要選市長的人，你叫我不要選市長，參加你的政黨要幹嘛」。媒體追問該人是黃國昌，吳萼洋笑回「事實需再查證，應八九不離十」。

白色聯盟下午兩點召開首次黨員成立大會，推選出吳萼洋擔任執行長，聯盟不設主席，黨章寫明，不參與總統與縣市長選舉，也不接受入閣邀請，不以執政為目的，專注立委與縣市議員選舉，以「監督」為宗旨。

吳萼洋期許要在議會或立院成立客觀、公正、超然的黨團，不會受限於執政黨立委，即使執政方向錯誤，不敢反對，抑或身為反對黨，不管政策好壞一律反對，假使目標是為了政黨輪替，就參雜不客觀因子。他強調，「終極目標是讓白色聯盟成為國會最大黨，以人民幸福為宗旨」。

媒體詢問，是否親自投入明年立委選舉，吳萼洋說，必須遵照決策委員決議來做，至於他個人意願，「我想全國有心的人，應該都會有意願」。

吳蕚洋提到，白色聯盟主張杜絕「政治跳蚤」，若進入立法院，將先推出防止「政治跳蚤」法案，假如登記參選，就必須立即辭去現職，並按比例退還選舉補助款，「從政者應當做良好示範」。

此時，吳萼洋秀出看板，羅列目前「藍綠政治跳蚤」，直指4年前前新北市長朱立倫因沒有「做好做滿」，敗選2016總統大選，「韓國瑜還要重蹈覆徹？」「柯文哲還要伺機而動？」

吳蕚洋坦言，其實他之前也是韓粉，但他認為真正的韓粉，會希望韓國瑜不要參選總統，因為留下好名聲才是最重要且能流傳千世，一時的名望都是假的，能放得下的人才會得到最大掌聲。

詢及白色聯盟的兩岸政策立場，吳蕚洋指出，大陸民主化以後，兩岸再來好好談，因此現在所有動作與言論都不切實際，自由民主是世界潮流、也是台灣最大價值，呼籲大陸往此邁進，「若兩岸統一，怎麼可能走共產主義？」等到時候到了，還會有什麼不能談的嘛。媒體再問，是否偏「民主的統派」？吳回，不必刻意說統派、獨派，「我們都是地球人」。

(中時 )