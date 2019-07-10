在與大陸華為公司進行5G合作後，摩納哥電信(Monaco Telecom)董事長艾蒂安．弗蘭齊(Etienne Franzi)在當地時間9日的開通儀式上宣佈，摩納哥已成為全球第一個由5G網路全覆蓋的國家。

《多維新聞》引述法新社10日報導說，摩納哥已成為歐洲也是全世界第一個實現5G全覆蓋的國家，這是因該國主要運營商摩納哥電信以華為的技術所實現的。儘管華為在摩納哥的業務範圍很小，但對於華為副董事長郭平來說，5G在摩納哥的推出卻是一個重大機遇。

郭平表示，在一些領域比如5G和智慧城市的結合上，它（摩納哥）使得我們能夠打開一扇櫥窗。該國可以作為其他運營商和國家的榜樣。

中新社報導指出，摩納哥電信官方網站已開始在顯著位置推介5G技術，官網並推薦支持5G技術的華為Mate 20 X型手機，該公司的私人和商業客戶只要使用能相容的5G的智慧手機，就能使用這項新技術。。

在摩納哥電信展示的5G信號使用範例中，包括配備無線網絡的公共汽車候車亭，以及為摩納哥的消防人員即時播放4K圖像的無人機。

報導說，2019年3月韓國、美國搶先開通5G，但覆蓋程度有限，用戶體驗也差強人意。隨後，英國、西班牙等歐洲國家加入5G行列，其中許多國家使用華為5G技術服務。

(中時電子報)