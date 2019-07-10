人類製造的垃圾已明顯造成生態災害，艾希特大學(University of Exeter)的科學家從Twitter上搜索了有關鯊魚、魟魚被塑膠垃圾纏住的相關消息，就查到至少超過1000則事件，也就是有上千條的鯊魚與海洋生物被垃圾所困。

由於艾希特大學僅是收集網路文章，並非正式研究，因此顯然受困的海洋生物要比這個字字大的多。科學家們指出，海洋中最大量的垃圾是遺棄的捕魚設備，包括漁網、吊線和相關的設備，排名第二的垃圾是聚丙烯塑膠，佔了11％的，其他像是聚乙烯塑膠、橡膠輪胎也非常普遍，並且經常導致海洋動物死亡。

艾希特大學的克里斯汀‧帕頓(Kristian Parton)說：「研究中的一個例子是短鰭鯊魚，它被釣魚繩緊緊纏繞身體，已經很多年了，鯊魚遭到纏繞後繼續長大，而釣魚繩則被藤壺給覆蓋，悲哀的是，藤壺沒有割斷繩子，反而塹入鯊魚的皮膚並損壞了它的脊背。」

研究團隊從推特中找26種鯊魚和魟魚，包括大白鯊、姥鯊、虎鯨和鯨鯊等559種軟骨魚類，近60％的的鯊魚都因垃圾而受傷或得病。

棲息在開闊海洋和海底的物種，面臨海洋垃圾的風險最大，因為鯊魚和魟魚很容易被漁網上的魚所吸引，結果被漁網給纏住。

雖然目前看來，海洋垃圾比魚網的威脅要小，但研究表明，誤食垃圾的魚類也相當多，我們不僅要對物種的生存負責，還要為其健康負責。

該研究發表在《瀕危物種研究 》雜誌上。

(中時電子報)