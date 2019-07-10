陳嫌開槍貫穿偵防車擋風玻璃，子彈擦過許姓維安特勤隊員左側頭部，幸運只受到輕傷。（陳世宗翻攝）

58歲江湖人稱「六指仔」，犯下2起槍擊案的通緝要犯陳宏宗，警方10日凌晨許掌握陳嫌出沒地點，前往嘉義縣大埔鄉圍捕；陳嫌見警力包抄後，仍企圖倒車衝撞並掏槍朝警方瘋狂開槍；其中1槍擦過許姓維安員警頭皮、2槍擊中特警防彈盾牌。警方見狀連開3槍還擊，陳嫌頭部及左小腿各中1槍斃命，員警幸運只受到輕傷。

警方指出，陳宏宗生性凶殘，105年12月初在雲林西螺果菜市場與攤商發生口角，夥同1對父子前往朝對方連開4槍，其中2發分別擊中被害人雙腿，事後該對父子主動投案；陳嫌則四處逃亡。106年12月12日，台南玉井分局楠西分駐所員警巡邏時，發現陳嫌形跡可疑上前盤查；卻遭陳嫌連開5槍射擊，所幸當時員警身穿防彈衣受到輕傷。

陳嫌犯下多起槍擊案仍然在逃，對治安造成重大威脅，警方從105年12月犯案後，即不斷蒐集陳嫌習性、背景，掌握他長期躲藏於嘉義大埔、台南玉井一帶山區，並以高山偏遠工寮為藏身地點；警方循線終掌握陳嫌近日出沒於嘉義大埔地區。

警方表示，警方發現陳嫌蹤影後，立即調集刑事局偵六大隊、維安特勤隊、台南市警局、西螺分局等警力上山圍捕；10日清晨4時許，發現陳嫌駕駛懸掛假車牌的車輛，立刻出動2輛貨車及2輛偵防車展開三面包抄圍捕；陳嫌見警方圍捕立即倒車衝撞意圖脫逃。

當幹員趨前敲擊車窗時，陳嫌突然從車內朝車外圍捕警方連開5槍，其中1槍擊穿偵防車擋風玻璃，子彈擦過許姓維安特勤隊員左側頭部，另2槍射中防彈盾牌。維安員警立馬朝車內連開3槍還擊，確認陳嫌沒有反應後，迅速開啟車門將陳嫌從駕駛座拉出車外。

警方將陳嫌壓制在地上銬時，發現陳嫌頭部開始流血，立即電召救護車到場，大約10分鐘陳嫌即失去呼吸心跳，救護人員到場後檢視後，確認已經死亡。警方在車內共起出2把改造手槍及27發子彈；檢警勘查陳嫌中彈部位，一處位在頭部子彈由左上額頭貫入後，從右後頸部出來，另左小腿則由外側進、內側出。

刑事局偵六大隊長蔡燕明說，警方研判陳嫌10日清晨持槍準備下山犯案，並將原本使用的黑色休旅車，以噴漆DIY噴成白色車身，並懸掛壓克力製的車牌；警方為避免陳嫌又趁隙脫逃，除動員貨車前後包抄外，還於大同一路靠近大埔五街路口撒下雞爪釘，阻斷陳嫌去路。警方並循線將涉嫌接應陳宏宗的１名男子帶回偵訊，全案仍正由嘉義警方擴大偵辦中。

(中時 )