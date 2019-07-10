民進黨中執會10日通過徵召新竹市前市議員鄭宏輝（見圖）代表民進黨投入立委選戰。面對新竹市立委選戰將上演「三腳督」戰局，鄭宏輝出席中執會前受訪表示，對手時代力量提名的高鈺婷顏值高，他覺得壓力很大，不過鄭也笑著說，「幸好我也有顏值」。（劉宗龍攝）

民進黨中執會10日通過徵召新竹市前市議員鄭宏輝（見圖）代表民進黨投入立委選戰。面對新竹市立委選戰將上演「三腳督」戰局，鄭宏輝出席中執會前受訪表示，對手時代力量提名的高鈺婷顏值高，他覺得壓力很大，不過鄭也笑著說，「幸好我也有顏值」。（劉宗龍攝）

民進黨中執會10日通過徵召新竹市前市議員鄭宏輝代表民進黨投入立委選戰。面對新竹市立委選戰將上演「三腳督」戰局，鄭宏輝出席中執會前受訪表示，對手時代力量提名的高鈺婷顏值高，他覺得壓力很大，不過鄭也笑著說，「幸好我也有顏值」。

(中時 )