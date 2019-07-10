將碰時力高顏值對手 鄭宏輝大笑：幸好我也有顏值 18:482019/07/10 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨中執會10日通過徵召新竹市前市議員鄭宏輝（見圖）代表民進黨投入立委選戰。面對新竹市立委選戰將上演「三腳督」戰局，鄭宏輝出席中執會前受訪表示，對手時代力量提名的高鈺婷顏值高，他覺得壓力很大，不過鄭也笑著說，「幸好我也有顏值」。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨中執會10日通過徵召新竹市前市議員鄭宏輝（見圖）代表民進黨投入立委選戰。面對新竹市立委選戰將上演「三腳督」戰局，鄭宏輝出席中執會前受訪表示，對手時代力量提名的高鈺婷顏值高，他覺得壓力很大，不過鄭也笑著說，「幸好我也有顏值」。（劉宗龍攝） 民進黨中執會10日通過徵召新竹市前市議員鄭宏輝（見圖）代表民進黨投入立委選戰。面對新竹市立委選戰將上演「三腳督」戰局，鄭宏輝出席中執會前受訪表示，對手時代力量提名的高鈺婷顏值高，他覺得壓力很大，不過鄭也笑著說，「幸好我也有顏值」。（劉宗龍攝） 民進黨中執會10日通過徵召新竹市前市議員鄭宏輝代表民進黨投入立委選戰。面對新竹市立委選戰將上演「三腳督」戰局，鄭宏輝出席中執會前受訪表示，對手時代力量提名的高鈺婷顏值高，他覺得壓力很大，不過鄭也笑著說，「幸好我也有顏值」。 (中時 ) #鄭宏輝 #立委選戰 #新竹市 #選戰 #立委 也許您會感興趣 推薦閱讀 《全台最速報》柯P幕僚挺郭抗韓 侯：看得霧煞煞 12:112019/07/09 政治 新竹好物「好香米」豐收季登場 13:462019/07/09 生活 2019新竹市兒童影展登場 林智堅、香蕉哥哥同框邀孩童看電影 19:242019/07/09 生活 國民黨的選戰憂鬱 04:102019/07/10 論壇廣場 鳥嘴潭救濟金過低 民眾齊聚表達不滿心聲 13:342019/07/10 生活 蘇嘉全妻擬參選立委 卓榮泰：應不會成為問題 14:082019/07/10 政治 將碰時力高顏值對手 鄭宏輝大笑：幸好我也有顏值 14:382019/07/10 政治 蘇嘉全妻無黨參選？鍾佳濱：蘇可能比我更困擾 15:192019/07/10 政治 綠部分徵召區立委 蕭美琴暫沒入榜 16:052019/07/10 政治 吳宜臻子弟兵朱哲成 擬參選苗栗海線立委 17:392019/07/10 政治 政治熱門新聞 對韓落井下石？陳其邁一語遭譏：終露刻薄真面目 - 政治 韓國瑜貼文：我的選擇 網友回響熱烈 - 政治 韓粉秀高雄鳳山大雨影片 問哪裡淹水？ - 政治 韓國瑜民調周格外低調？兩原因成關鍵 - 政治 韓精準掌握本質？林濁水兩字形容韓粉遭狠譙 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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