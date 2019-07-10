對於酒駕問題嚴重危害社會治安，法務部除祭出法律嚴懲，同時也推動酒駕防制司法與醫療合作處遇模式，藉由心理及生理雙重層面，從根本解決酒駕問題，目前依台北地檢署緩起訴轉介台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科進行酒駕個案醫療的成果，完成治療者再犯酒駕案件比率為10％，未完成治療者再犯酒駕案件比率為25％低，數據顯示，接受治療個案有其成效。

法務部10日特別邀請台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主任黃名琪，就戒癮成果提出說明，她表示，喝酒行為對酒駕行為是一種沒有辦法忽略核心問題，酒駕問題要提供治療，一定要有科學證據，治療才有意義。

黃名琪指出，松德院區與台北地檢署自2016年4月至108年4月合作酒駕案件醫療介入計畫，共有322位由地檢署轉介的個案接受治療，其中226位完成治療，52位未完成治療，根據數據顯示，完成治療者中再犯酒駕案件比率為10％，未完成治療者中再犯酒駕案件比率則為25％，司法強制力督促及醫療介入，對於預防再犯酒駕有一定助益。

法務部表示，為防制酒駕，已積極於各地檢署針對酒駕、酒癮違法者結合醫療、民間公益團體，提供預防再犯多元處遇措施，包括生命教育法治課程及酒害衛教宣導；另結合轄區醫療及心理治療資源，並結合地方衛生局及醫院讓個案進入醫療體系接受戒酒癮治療。

(中時 )