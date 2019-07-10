主持天后小S（徐熙娣）和老公許雅鈞結婚14年，育有3個女兒，今(10日)被周刊爆出許雅鈞捐助《黑澀會》出道的嫰模Mika，對話中更提到是元介也曾轉帳給她，稍早是元介透過經紀人喊冤澄清沒有這件事，農曆七月鬼月還沒到，不明白怎麼會有人說鬼話。

據《鏡周刊》報導，Mika於2006年曾參加《康熙來了》，後來以黑澀會美眉身分出道，最近流出一段對話紀錄，Mika因許雅鈞幫忙在大陸接了一份零星工作，卻因沒有大陸的銀行帳號無法提款，Mika便向朋友求助，期間Mika提到剛剛許雅鈞轉帳給她，但她無法收，不知怎麼辦，並提是元介也有用這方式轉帳給她，但給的是台幣不是人民幣。

對於莫名捲入風波，據《ETtoday星光雲》報導，是元介傻眼喊冤，指第一時間根本不知道Mika，想了很久才推測兩人可能10年多前在朋友聚會上認識，但早就沒連繫，他也否認跟許雅鈞有私交，莫名禍從天降，是元介無奈回嗆：「有人說鬼話」。

(中時電子報)