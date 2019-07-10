為推動原鄉長輩在部落健康安老，屏東縣政府以一村一據點為目標，於2014年起推動文化健康站設置，目前累積建立53個文健站，提供平日照護與諮詢，現僅缺三地門鄉德文村一塊拼圖，預計年底前就能布建完成，邁向全面照顧最後一哩路。

根據內政部資料顯示，台灣人平均壽命為80.4歲，而原民平均餘命為72.2歲，比一般人少了8.2歲，一般定義長者是65歲，原民則必須從55歲開始，因此在部落推動健康老化、延緩失能的政策刻不容緩。

但屏縣府原民處長伍麗華指出，部落長輩過去除了住家附近的農田，可供閒時農務與勞動，較缺乏室內提供做操、共食的據點。經過縣府5年努力，至今原鄉文健站布建率已高達99.7％，除照顧部落長輩，考量族人移居都市情形漸增，近幾年也在潮州鎮、內埔鄉及屏東市等平地設站並啟動服務。

伍麗華感動地說，現在常看見長輩互載、一同前往聚會，更有坐著輪椅的vuvu堅持參與，大夥也會發揮分工精神，依著個別專長，自辦編織、木雕等課程。

伍麗華透露，文健站推動初期，一周開站3天，雖然日薪從800元調升至1000元，但照服員月薪僅1萬；如今改成月薪制、每月約3萬3000元，吸引不少年輕人返鄉投入長者照顧工作，不僅提供162個在地就業機會，同時照顧3000名以上長者，讓據點得以永續經營。

(中時 )