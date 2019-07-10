台北市警察局少年警察隊在暑期青春專案期間，規劃拍攝破除青少年對新興毒品迷思的微電影「潮！就反毒」，將新興毒品的樣態及使用毒品後會出現的症狀呈現在影片中，並邀請網紅教練／黃柏淯參與拍攝，用生動活潑的方式呈現毒品問題，凸顯預防犯罪之重要性。

警方指出，台灣醫界雜誌去年曾發表一篇「新興毒品概論及其防制」論文，提到新興毒品為「一種或是數種混合型的物質，並且會造成公共衛生的威脅」，主因是新興毒品的流行樣態及使用途徑和傳統毒品不同：新興毒品多以飲料（如咖啡包、奶茶包、果汁等）及休閒食品或零食（如果凍、梅子粉、糖果等）的方式偽裝，容易吸引青少年好奇初次使用，配合藥頭或同儕間的行銷話術如「只是會high的咖啡及茶」，「是流行不是吸毒」及「警察驗尿也驗不出來」等，致新興毒品的使用人數快速增加。

有鑑新型態混合型毒品入侵青少年的生活中，加上外觀與型態察覺不易，很容易吸引青少年好奇誤用，為預防類似事件發生，少年隊在臉書「少年花露米」積極宣導反毒工作，目前正在臉書舉辦有獎徵答活動至7月15日，且加碼送出小米隨身藍芽喇叭及運動耳機，增加活動趣味性，吸引更多民眾一同關心青少年毒品問題。

警方再次提醒青少年，毒品千變萬化，若有人請吃東西、喝飲料，應先檢查包裝是否被拆過或重新封膜，食用後身體如不適，應盡快離開現場或報警求助，進出娛樂休閒場所更要謹慎評估環境與交友對象，否則「與毒同行，禍不單行」。

(中時 )