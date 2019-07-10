台中市今年7月1日起新畫定公共汙水下水道特定區域，範圍涵蓋19行政區，要求新建、增建或改建的建築物，在建照及使用執照核發前，申請用戶排水設備審查及完工查驗，藉此讓用戶將排放口設在指定位置，免除在私有土地上開挖、改管及修復的工程，提高民眾接管意願。

水利局指出，公共汙水下水道建置共分成水資源回收中心建設、汙水管網埋設及用戶端接管等3方面；以用戶端接管最為頭痛，因廁所、浴室、廚房大部分設置在靠防火巷或法定空間一側，即將汙水排放在防火巷或法定空間水溝。

水利局表示，因部分民眾習慣在防火巷或法定空間搭蓋違建，導致接管施工空間不足，造成公共下水道建設推動及普及率提升緩慢的重要原因；為避免用戶接管遭遇阻礙，市府新畫定公共汙水下水道管理自治條例第三條的特定區域，規定

有新的措施，避免重蹈覆轍。

水利局強調，在特定區域內新建、增建或改建的建築物，於建照開工及執照核發前，須先申請用戶排水設備審查及竣工查驗；藉此機制直接進行納管，或預留切換裝置延伸至建築基地外的公共道路，未來公共汙水管線到達時，無須破壞建築基地，即可在建築線外接管，加速用戶接管進度，並節省工程經費支出。

(中時 )