吳青峰新歌〈巴別塔慶典〉MV10日上線，導演安排8大場景、6大酷刑作為MV的影像主題，吳青峰不斷被折磨、受虐，其中有一幕要他躺進白色棺材，他坦言從拿到腳本第一天就開始擔心：「我還好，但會不會嚇到吳媽媽啊？」直到MV上線前一天，他才鼓起勇氣告訴媽媽，沒想到開明的吳媽媽秒回：「這是『見棺發財』，好兆頭！」

吳青峰一開場就被綑綁吊起來，還穿上拳擊外套，展現拳擊場上大亂鬥等戲碼，除此之外，還有在手術台開腸剖肚、火刑、煮刑、牢籠之刑、奴隸之刑及食人宴等6大酷刑，幾乎都在不符合人體工學的情況下拍攝完成。

〈巴別塔慶典〉呈現的混亂世界，大家都在自說自話，每個人都想要拼命地往上爬，而每個人的溝通都出了問題，拼命爬上高塔後又能得到什麼？吳青峰首次跟韓國導演合作，連拍了兩天MV，是他拍過最荒誕、也最耗時的MV。

此外，吳青峰日前在台北舉辦《巴別塔慶典概念展》，已於9日結束，短短5天吸引8000多人次造訪，創下該展場紀錄。

(中時 )