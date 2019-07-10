台中市目前建置超過300處iBike租賃站，前30分鐘免費，4小時內每30分鐘收10元，因應鐵路高架化二期工程完工，去年9月份新啟用的台中火車站復興路側iBike租賃站，平均每日有近400人次的租賃數，光是10月份就高達1萬1262人次。市議員鄭功進期盼市府能結合台中購物節，若民眾搭乘ibike參與購物節的免費時數可以延長，並針對每月破萬人次租賃的站點，推出有感的單車輕旅行優惠，讓大台中都能留下更多的購物商機。

鄭功進指出，每日高達5萬旅客人次進出的台中火車站，因鐵路高架化2期工程影響，大量人、車潮轉向以往被稱為後站的復興路出入口進出。以前不少在地居民、背包客、單車族，若要使用公共腳踏車取代步行，最近的ibike站點必須走到台中國小、文創園區，才能進行租借返還，將近1公里的路程，大幅減少民眾騎乘的意願。

鄭功進說，經他多次爭取，去年九月起終於下火車就能直接換單車，還能直接騎到秀泰影城看電影快速又方便。市府既然有心建置大台中複合式交通系統，在人車出入眾多的台中高架火車站體周邊，應積極思考如何讓鐵道、公車路網，搭配公共自行車站點的無縫接軌，完善大眾運輸路網。

鄭功進強調，適逢台中購物節將至，若能提供參與購物節的加碼優惠，絕對是市民的一大福音。洪姓里民說，台中火車站復興路周邊的汽機車停車格平日就一位難求，每到假日要停到車位更像中樂透，若市府能在車站周邊增設新的ibike站點，自己也會考慮改成騎單車上下班、逛百貨

(中時 )