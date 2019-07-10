台中市長盧秀燕赴香港拼經濟獲得熱烈迴響。香港伙伴教育基金會帶領近千名中學生海外修學旅行團，來台中進行4天3夜中台灣修學旅行，除到東勢果園享受採摘當季水果及到高美濕地等，走讀台中人文風情；還在大安媽祖文化園區品嘗獨特台灣辦桌文化，讓香港中學生留下深刻印象。

觀旅局指出，市長盧秀燕十分重視香港旅遊市場，今年1月底親自帶隊赴香港拚經濟，市府6月中旬也前往香港參加ITE國際旅展，推廣台中市觀光及首屆台中購物節等，繼香港沙田蘇浙公學4月份到台中市進行海外教育旅行後，這次千人遊學團是近年香港赴台中停留最久與最大團體。

香港伙伴教育基金會說，此次修學旅行與中市觀旅局、教育局合作，行程以在香港成長過程中沒機會經歷的環教體驗為主；遊程依「休閒農業」、「自然生態」、「環境教育」來安排；走訪木匠兄妹、東勢農會體驗木工和客家米食手工DIY，並安排到921地震園區、台中國家歌劇院等。。

台中市政府農業局長蔡精強說，採果活動以學生為主要客群，結合台中在地優質休閒農業產業，將農業特色結合戶外教學，透過採果活動以及果園導覽，介紹高接梨生長由來、嫁接流程等；除讓香港遊客感受台中魅力外，也推廣台中休閒農業旅遊特色。

觀旅局長林筱淇指出，香港一直是台中市入境旅客重要市場之一，目前有4家航空公司直飛台中至香港航線，提供每日7至8航次密集往返，帶動著兩地旅運的蓬勃發展；107年港澳赴台中的旅遊住宿人數達到29萬3102人次，更是超越日本成為第二大來源地區。

(中時 )