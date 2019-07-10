為推展划船運動風氣，打造活力南投，中華民國划船協會結合南投縣政府在日月潭辦理的「108年全國划船錦標賽暨2019年亞青暨亞洲盃划船錦標賽國手選拔賽」，今10日舉行開幕式，賽程為6天，將在12日圓滿落幕，並選拔出亞青暨亞洲盃划船錦標賽國手，10月赴韓國參加亞洲划船錦標賽，12月至泰國芭達雅參加亞洲青年盃划船錦標賽。
全國划船錦標賽由中華民國划船協會、南投縣體育會、日月潭國家風景區管理處、南投縣體育會划船委員會共同籌辦，7日起至12日在日月潭月牙灣湖畔展開競技。
今年參賽的選手共有398人，其中多位划船國手都代表自己所屬單位參賽，7日進行2019年亞洲划船錦標賽選拔、8～9日則是2019年亞洲青年盃划船錦標賽選拔、10～12最後3天則是108年全國划船錦標賽。
10日開幕典禮，特邀水里商工應用日文科表演「太鼓」以及典禮後的美食饗宴-原鄉烤豬，點綴著整場活動賽事，吸引不少熱愛划船水上運的民眾熱烈參與，除提昇台灣划船運動國際形象，並帶動南投日月潭周邊觀光產業發展。
(中時 )
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