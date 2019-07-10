108年全國划船錦標賽，划船好手在日月潭月牙灣湖中競技情形。（楊樹煌攝）

全國划船錦標賽暨亞青．亞洲盃划船錦標賽國手選拔賽今在日月潭舉行開幕典禮。（楊樹煌攝）

全國划船標賽暨亞青．亞洲盃划船錦標賽國手選拔賽會中最受矚目的國立暨南國際大學國際划船團隊。（楊樹煌攝）

為推展划船運動風氣，打造活力南投，中華民國划船協會結合南投縣政府在日月潭辦理的「108年全國划船錦標賽暨2019年亞青暨亞洲盃划船錦標賽國手選拔賽」，今10日舉行開幕式，賽程為6天，將在12日圓滿落幕，並選拔出亞青暨亞洲盃划船錦標賽國手，10月赴韓國參加亞洲划船錦標賽，12月至泰國芭達雅參加亞洲青年盃划船錦標賽。

全國划船錦標賽由中華民國划船協會、南投縣體育會、日月潭國家風景區管理處、南投縣體育會划船委員會共同籌辦，7日起至12日在日月潭月牙灣湖畔展開競技。

今年參賽的選手共有398人，其中多位划船國手都代表自己所屬單位參賽，7日進行2019年亞洲划船錦標賽選拔、8～9日則是2019年亞洲青年盃划船錦標賽選拔、10～12最後3天則是108年全國划船錦標賽。

10日開幕典禮，特邀水里商工應用日文科表演「太鼓」以及典禮後的美食饗宴-原鄉烤豬，點綴著整場活動賽事，吸引不少熱愛划船水上運的民眾熱烈參與，除提昇台灣划船運動國際形象，並帶動南投日月潭周邊觀光產業發展。

(中時 )