台中市太平區上個月21日，發生女童疑遭人施虐案件，造成腦部嚴重受損，9日女童從加護病房移轉普通病房，病況趨穩定；市長盧秀燕10日至醫院探視，除了解女童傷勢並向家屬承諾，市府盡力協助必要照護幫女童度過難關。

「非常感謝所有醫護人員的幫忙！」，市長盧秀燕，進到病房見女童小小身軀，必須忍耐痛苦為生命努力，感到心疼，並在病床旁輕聲地為女童加油打氣，希望女童的傷勢，早日康復。同樣為人母的盧秀燕，同時鼓勵女童的陳姓單親媽媽說，「照顧女兒還有很長的路要走，請媽媽也要照顧好自己」。

盧秀燕表示，市府已經協助申請了急難紓困金2萬元，另兒少保護個案的看護費補助金，未來將由社會局協助開立社會救助金專戶，接受善心民眾捐助女童的醫療及看護費用。並表示女童醫療費用，市府團隊將盡全力協助，讓女童家人可以安心照顧受傷女童。

女童受傷急救後至今逐漸好轉，為不打擾病人及造成其家屬負擔，待女童轉至普通病房，盧秀燕在社會局長李允傑等人陪同下，前往中國醫藥大學兒童醫院探視受虐女童，除關心女童醫治狀況，並致贈慰問金1萬元，囑咐社會局務必協助女童後續照護問題。

(中時 )